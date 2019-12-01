سوبر كورة يكشف موقف كهربا من قائمة الزمالك الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خلال الفترة الجارية، الصفقة الجديدة التى سيتم تدعيم الفريق الأبيض بها فى يناير المقبل، ويعد إسلام صالح لاعب وسط إف سى مصر أحد أبرز المرشحين لتدعيم مركز الوسط بالقلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الشتوية.

وفضل مجلس إدارة الزمالك انتظار الصفقة التى سيتم ضمها لحسم المقعد المتبقى للفريق فى دورى أبطال أفريقيا، وتكشف قائمة الزمالك فى مواجهة مازيمبى الكونغولى الأخيرة أن اللاعب المنتظر قيده فى قائمة الزمالك الأفريقية سيرتدى القميص رقم 16 ، وهو قميص محمود جنش حارس الفريق على مستوى المنافسات المحلية ولم يتم قيد جنش فى القائمة الأفريقية، خاصة أن الأبيض لم يتبق له سوى مقعد وحيد فى البطولة الأفريقية، وتضم القائمة البيضاء 3 حراس على المستوى القارى وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى.

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