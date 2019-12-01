شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يناقش الاستعدادت النهائية للفراعنة لأمم أفريقيا بتونس الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد اجتماع مجلس إدارة بعد غد، الثلاثاء، للوقوف على الاستعدادات النهائية للمنتخب الأول قبل خوض أمم أفريقيا 2020 بتونس يناير المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر وديتين أمام البحرين يومى 16 و18 ديسمبر الجارى بالقاهر قبل التوجه إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر.

ويختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس في يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل، عندما يواجه المنتخب السويدي العملاق يومي 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتي موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.