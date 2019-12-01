شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد وأماكن مباريات الزمالك فى الدور الأول بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول الدورى الممتاز بداية من الجولة السابعة، وكانت مواعيد الدورى قد طرأ عليها التغيير بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، إضافة إلى التغيير فى مواعيد المباريات الأفريقية.

وننشر فى التقرير التالى مواعيد وأماكن مباريات الفريق الأبيض حتى نهاية الدور الأول بعد التعديلات الجديدة.

مباريات الزمالك فى الدور الأول بالدورى الممتاز والأماكن والتوقيت