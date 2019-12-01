شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الأهلي فى الدور الأول للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة وحتى نهاية الدور الأول.
وجاءت مباريات الأهلي كالتالى:
– الجولة السابعة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 وادي دجلة مع الأهلي على استاد السلام الساعة 7.30 مساء.
– الجولة الثامنة يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 الأهلي وحرس الحدود على استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.
– الجولة التاسعة يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 الإسماعيلي والأهلي على استاد حرس الحدود الساعة 7.30 مساء.
– الجولة العاشرة يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 الأهلي والاتحاد السكندري على استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.
– الجولة الحادية عشرة يوم الأربعاء الأول من يناير 2020 مصر المقاصة مع الأهلي على استاد السلام الساعة 7.30 مساء.
– الجولة الثانية عشرة يوم الأحد 5 يناير 2020 الأهلي وإف سي مصر على استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.
– الجولة الثالثة عشرة يوم الثلاثاء 14 يناير2020 الأهلي مع طنطا على استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.
– الجولة الرابعة عشرة الأحد 19 يناير 2020 المقاولون العرب مع الأهلي على استاد السلام الساعة 7.30 مساء.
– الجولة الخامسة عشرة يوم الاثنين 27 يناير2020 الأهلي وانبي على ستاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.
– الجولة السادسة عشرة يوم الخميس 6 فبراير 2020 بيراميدز مع الأهلي على استاد الدفاع الجوي الساعة 7.30 مساء.
– الجولة السابعة عشرة يوم الاثنين 10 فبراير2020 الأهلي مع طلائع الجيش على ستاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.
– مؤجلة من الجولة السادسة الجمعة 14 فبراير 2020 الأهلي والمصري على استاد حرس الحدود 7.30 مساء.
– مؤجلة من الجولة الرابعة الأربعاء 19 فبراير 2020 الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.
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