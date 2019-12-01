صور.. الزمالك يبدأ رحلة العودة من الكونغو بعد ثلاثية مازيمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الزمالك في الواحدة ظهر اليوم من مطار لوبومباشي الكونغولية وتهبط ترانزيت لمدة ساعة ونصف فى مطار مالاوى، بعدها ترانزيت ساعتين فى مطار أديس أبابا، وتصل القاهرة في الواحدة والنصف فجر غد الاثنين.
وتوافد أفراد بعثة الزمالك خلال الوقت الحالى على مطار لوبومباشى فى الكونغو لبدء رحلة العودة بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
ويرتبط الزمالك بمواجهة مع الشرقية الأربعاء المقبل على استاد السلام، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر.
الزمالك يبدأ رحلة العودة من الكونغو بعد ثلاثية مازيمبى
حازم إمام
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