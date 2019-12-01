شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتوجه للسعودية غداً لمواجهتها ودياً مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد مباراتين وديتين أمام منتخب السعودية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2020 التى تنطلق يناير المقبل بالمغرب.

وتحدد يومي 5 و 7 ديسمبر موعداً لخوض وديتي منتخب مصر لكرة الصالات أمام السعودية.

Advertisements

ومن المقرر أن تغادر غداً بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى السعودية لخوض الوديتين و العودة يوم 8 ديسمبر إلى القاهرة.

يذكر ان منتخب مصر لكرة الصالات يحتل المركز ال 21 في التصنيف الدولي والمركز الاول افريقيا وعربيا وكان قد احتل المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية الماضية.