منتخب الصالات يتوجه للسعودية غداً لمواجهتها ودياً مرتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد مباراتين وديتين أمام منتخب السعودية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2020 التى تنطلق يناير المقبل بالمغرب.
وتحدد يومي 5 و 7 ديسمبر موعداً لخوض وديتي منتخب مصر لكرة الصالات أمام السعودية.
ومن المقرر أن تغادر غداً بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى السعودية لخوض الوديتين و العودة يوم 8 ديسمبر إلى القاهرة.
يذكر ان منتخب مصر لكرة الصالات يحتل المركز ال 21 في التصنيف الدولي والمركز الاول افريقيا وعربيا وكان قد احتل المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية الماضية.
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