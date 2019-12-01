شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تعدل موعد مباراة سموحة والعبور فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع العبور بالقليوبية فى الثالثة عصر الجمعة 6 ديسمبر باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدلا من إقامتها فى الثانية والنصف. وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجارى وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته. Advertisements وتوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزها يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين. ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصرى.

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