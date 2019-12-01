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بيراميدز يهاجم اينوجو رينجرز بأنطوى وفاروق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره إينوجو رينجرز في الثالثة عصر اليوم، الأحد، فى بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويضم تشكيل بيراميدز كلا من:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري 

 

خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري 

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خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: 

 

مهدي سليمان، وإبراهيم حسن، وعمر العيوني، وإسلام عيسى، وأحمد توفيق، وولفريد كانون، وطارق طه

 

وخرج من القائمة في المباراة أحمد دعدور، ومحمد الجباس وعبده لومالا ومحمد حمدي.

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