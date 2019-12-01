شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول مران للأهلي عقب العودة من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على "فيس بوك" صوراً لمران الفريق صباح اليوم، الأحد، باستاد التتش عقب عودة الفريق من تونس أمس، حيث خاض الاهلي مباراة النجم الساحلي مساء الجمعة فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وبدأ الاهلي صباح اليوم الاستعداد لمباراة بني سويف بعد غد باستاد القاهرة في دور الـ32 لكأس مصر.

ووضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق، برنامجاً استشفائياً للاعبين الذين شاركوا فى مباراة النجم الساحلى.

واشتمل البرنامج على تدريبات استشفائية لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد التى تعرضوا لها مؤخرا، بعد السفر من القاهرة إلى الغردقة لخوض مباراة الجونة، ثم السفر إلى تونس مباشرة من الغردقة؛ لمواجهة النجم الساحلى التونسي.



مران الاهلي بعد العودة من تونس (1)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (2)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (3)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (4)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (5)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (6)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (7)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (8)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (9)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (10)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (11)

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مران الاهلي بعد العودة من تونس (12)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (13)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (14)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (15)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (16)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (17)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (18)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (19)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (20)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (21)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (22)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (23)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (24)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (25)



مران الاهلي بعد العودة من تونس (26)