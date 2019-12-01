سوبر كورة يكشف قرار مجلس الزمالك بشأن مصير ميتشو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة قرار مجلس إدارة النادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بشأن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميتشو. وسقط الزمالك بثلاثية نظيفة أمام مازيمبى الكونغولى فى أول مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت أمس فى الكونغو، كما تلقى هزيمة مفاجئة من إنبى فى الدورى بهدفين لهدف، ليضع الفريق فى موقف محرج. Advertisements وقرر مجلس الزمالك عقد اجتماع عاجل لتحديد مصير ميتشو والجهاز المعاون، والذى علم سوبر كورة قراره المبدئى قبل إعلانه. ولمعرفة التفاصيل من هنا

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