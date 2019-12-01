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شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وساسولو والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
يوفنتوس وساسولو
إنتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي يوفنتوس وساسولو ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من من الدوري الإيطالي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
افتتح التسجيل بونوتشي لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 20 من الشوط الأول.
وبعدها بدقيقتين فقط تمكن ساسولو من إدراك هدف التعادل عن طريق بوغا في الدقيقة 22.
ويحتل يوفنتوس صدارة الكالتشيو برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.
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