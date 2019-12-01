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شكرا لقرائتكم خبر عن هيرفي رينارد: لا نخشى أحد في خليجي 24 .. هدفنا اللقب والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
هيرفي رينارد
أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على ثقته في لاعبيه وقدرتهم على هزيمة المنتخب العماني في الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 24” وكذلك حصد اللقب الخليجي.
تصريحات هيرفي رينارد
وقال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم : “لا نخشى أي منتخب ولكننا نحترم جميع المنتخبات، وفي الوضع الراهن عُمان هو من يتصدر مجموعتنا ويكفيهم التعادل، لهذا المهمة ليست سهلة، وعلينا أن نلعب كما لعبنا أمام البحرين، الأمر بسيط فقط علينا أن نفوز”.
وتابع هيرفي رينارد: “الفوز فقط هو الخيار الأول،خسرت في اللقاء الأول أمام الكويت، ولكننا حققنا انتصاراً أمام البحرين”.
موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة
ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراته المقبلة في خليجي 24، أمام المنتخب العُماني بعد غد الاثنين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وكان الأخضر السعودي قد حقق الفوز على المنتخب البحريني، مساء أمس السبت بثنائية نظيفة في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات، وتلقى خسارة ثقيلة أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى.
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