الاتحاد الآسيوي يعلن 3 مقاعد ونصف لآسيا في مونديال الأندية 2021

الأحد 1 ديسمبر 2019

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن توزيع مقاعد القارة الصفراء في كأس العالم للأندية لعام 2021 والمقرر إقامتها في الصين.



مقاعد آسيا في كأس العالم للأندية 2021

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأحد، أنه سيتم تخصيص 3 مقاعد ونصف في كأس العالم للأندية 2021 والمقرر أن تقام في دولة الصين.

وسيكون هنالك مقعد للدولة المضيفة ومقعد لمنطقة غرب آسيا (الفريق المتأهل من منطقة غرب آسيا إلى نهائي دوري أبطال آسيا)، ومقعد لمنطقة شرق آسيا (الفريق المتأهل من منطقة شرق آسيا إلى نهائي دوري أبطال آسيا)، بجانب نصف مقعد يتأهل للمنافسة عليه الفريق الفائز من المباراة التي تجمع بين الفريقين الخاسرين في نهائي كل منطقة (قبل نهائي دوري أبطال آسيا).

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تصريحات رئيس الاتحاد الآسيوي

وعقب نهاية الاجتماع قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد : "خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ29 في باريس، قمنا باختيار دولة الصين لاستضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا عام 2023"

وتابع رئيس الاتحاد :" وأنا أعرف أنها ستنظم بطولة على مستوى عالمي، لتحافظ على مكانة هذه البطولة".

الهلال السعودي على عرش آسيا

وكان نادي الهلال السعودي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنطلق يوم 11 من شهر ديسمبر الجاري.