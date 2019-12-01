شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام ساسولو في الكالتشيو والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 يستضيف فريق يوفنتوس نظيره فريق ساسولو، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

حيث تشكيل يوفنتوس بقيادة ماوريسيو ساري كالتالي: حراسة المرمى:بوفون. خط الدفاع: ساندرو ، دي ليخت ، بونوتشي ، كوادرادو. خط الوسط: بيانيتش ، كان ، بينتاكور ، بيرنارديسكي. Advertisements خط الهجوم: هيجواين ورونالدو. بينما جاءت تشكيل ساسولو كالتالي: حراسة المرمى: توراتي. خط الدفاع: كيرياكوبولوس ، مارلون ، روماغنا ، تولجان. خط الوسط: لوكاتيلي ، ماينانيللي ، بوغا ، ديوريسيتش ، تروري. خط الهجوم: كابوتو. ويحتل يوفنتوس صدارة الكالتشيو برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

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