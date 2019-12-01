انت الان تتابع مانشيني سعيد بتجنب مواجهة فرنسا والبرتغال وجونيش يعول على عنصر الثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني

أعرب روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن سعادته بتجنب مواجهة فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

واسفرت قرعة يورو 2020 التي جرت مساء السبت في بوخارست، عن وقوع منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى بجوار تركيا وويلز وسويسرا.

وقال مانشيني بعد إجراء مراسم القرعة "بالنظر إلى أن فرنسا والبرتغال كان من الممكن أن يتواجدا معنا في نفس المجموعة، فإن الوضع كان سيصبح صعبا للغاية".

وأضاف "لكن المنتخب السويسري فريق جيد للغاية، وويلز قد تكون مفاجأة بينما المنتخب التركي مفعم بالشباب من أصحاب المواهب، وفاز على فرنسا في التصفيات".

وتابع "كان من الممكن أن نواجه فرنسا ، ليصبح هناك اثنين من أقوى المنتخبات في مجموعة واحدة، بينما عندما تكون المجموعة متوازنة فإنك تقاتل حتى النهاية".

وأشار "لا نخشى أي منافس، بالطبع هناك بعض الفرق في حالة أفضل لأنهم بدأوا العمل من قبلنا، ولكني أيضا أعتقد أن فرنسا والبرتغال لم يكن ليشعرا بالسعادة لمواجهة إيطاليا في ذات المجموعة".

وتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2020 برصيد 30 نقطة من عشرة انتصارات متتالية وبسجل خال من الهزائم.

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ويستهل منتخب الازوري مشواره في يورو 2020 بمواجهة تركيا في 12 حزيران/يونيو المقبل في روما كما سيخوض المباراتين التاليتين في المجموعة الأولى على الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

ويخطط الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتنظيم مباراتين وديتين للازوري في آذار/مارس المقبل أمام إنجلترا وألمانيا.

وقال سينول جونيش مدرب تركيا من جانبه "تواجدنا في هذه البطولة وخوض المباراة الافتتاحية يجعلنا نشعر بالفخر".

وأضاف "في كل مباراة افتتاحية يكون هناك مفاجأت ونتمنى أن نحقق المفاجأة".

وبعد جمع أربع نقاط من مواجهتيه أمام فرنسا بالتصفيات فإن منتخب تركيا يمر بحالة من الثقة.

وأشار جونيش "رغم أن المنتخب الإيطالي هو المرشح للفوز فإننا نتحلى بالقوة على ما أعتقد".

وختم مدرب تركيا حديثه بالقول "اتمنى أن تكون المباريات رائعة ، نريد الفوز والتأهل عن المجموعة".