الامارات | ميسي يقترب من الكرة الذهبية.. وحظوظ كريستيانو وصلاح ضعيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقترب من الكرة الذهبية.. وحظوظ كريستيانو وصلاح ضعيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات قائد الأرجنتين وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي الأوفر حظا ليصبح صاحب الرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك عندما تعلن غداً الإثنين نتائج التصويت الذي تجريه سنويا مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وبعد أن كان النجم الهولندي فرجيل فان دايك مرشحا ليصبح أول مدافع يحرز الجائزة منذ فابيو كانافارو عام 2006 نتيجة قيادته ليفربول الإنجليزي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، انقلبت المعطيات في سبتمبر الماضي حين تم اختيار ميسي لنيل جائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، متفوقا على كل من فان دايك، ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، إذ تبدو حظوظهما ضعيفة بنيل الكرة الذهبية.

وأتى اختيار ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته، على رغم أن الترجيحات مالت لصالح تتويج فان دايك الذي تم اختياره الأفضل من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا) في أغسطس الماضي على خلفية مساهمته في قيادة ليفربول الى لقب دوري أبطال أوروبا والحلول وصيفا لمانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة في الدوري الإنجليزي.

وعلى غرار جائزة "فيفا" التي أدمجت بالكرة الذهبية من 2010 حتى 2015، يمني ميسي النفس بأن ينفرد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع رونالدو (5 ألقاب لكل منهما) في الحفل الذي سيقام في مسرح "شاتوليه" في باريس.

Advertisements

وكالعادة، قلصت "فرانس فوتبول" لائحة المرشحين الى 30 لاعبا وخلت من اسم حامل الكرة الذهبية العام الماضي الكرواتي لوكا مودريتش صانع العاب ريال مدريد الاسباني، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي وذلك لتراجع مستوى الاول بشكل كبير واصابة الثاني التي ادت الى غياب لفترة طويلة عن الملاعب.

وكان نيمار احتل المركز الثاني عشر في ترتيب العام الماضي الذي شهد ايضا غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بعد خضوعه لعملية في مشط القدم.

ويبدو التشويق والاثارة على الموعد، فبعد ان وضع مودريتش حدا لاحتكار الثنائي رونالدو-ميسي للقب لعشرة أعوام متتالية بقيادته منتخب بلاده الى نهائي كأس العالم في مونديال روسيا وتتويجه في صفوف ريال مدريد بطلا لاوروبا، يأمل فان دايك مخالفة التوقعات وحرمان ميسي من العودة الى العرش عبر التصويت الذي يشارك فيه 180 صحافيا رياضيا من حول العالم.

وقاد ميسي، ابن الثانية والثلاثين عاما برشلونة الى إحراز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج هدافا لليغا مع 36 هدفا. كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا مع 12 هدفا، وبلغ نصف النهائي مع فريقه، قبل الخسارة أمام ليفربول (3-صفر ذهابا، صفر-4 إيابا). وعلى صعيد المنتخب، أقصي ميسي مع الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.