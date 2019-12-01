شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعسكر لبني سويف غدا.. وفايلر يطالب بغلق «ملف أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، جلسة فنية خاصة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران، وركز خلال المحاضرة على مطالبة اللاعبين بضرورة إغلاق الملف الأفريقي بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي أول أمس، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام بني سويف .

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد فايلر للاعبين أن مسابقة كأس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة؛ نظرًا لأنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تمتلك الأندية فرصة التعويض فيها، فضلا عن المفاجآت التي تشهدها أدوارها الأولى وتحديداً للفرق الكبيرة.

وشدد فايلر خلال الجلسة أيضا على ضرورة عدم الانشغال بأية أمور تتعلق بالملف الإفريقي ومباراة الهلال السوداني المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأن يكون التركيز موجها فقط لمباراة بني سويف من خلال التعامل مع كل مباراة على حدة.