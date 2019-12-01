شكرا لقرائتكم خبر عن غضب عارم في الإسماعيلية بعد السقوط بثلاثية أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

صمت على صعيد الإدارة، وغضب جماهيرى عارم، وتبرير فنى لأداء غير مقبول.

ثلاثة عبارات تلخص المشهد في الإسماعيلية عقب الهزيمة غير المتوقعة من الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، لا سيما انها جاءت بعد الأداء المبهر للفريق في الإمارات وصعوده للدور الثمانية في البطولة العربية بعد الفوز ذهابا وإيابا على الجزيرة الإماراتى.

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وحمًلت الجماهير المدير الفنى ميودراج يسيتيش، اللمسئولية عن الهزيمة ورفضت تبريراته بأن الإجهاد والسفر وراء تراجع أداء الفريق أمام الاتحاد الذي يلعب في نفس البطولة، وأكدت الجماهير الغاضبة عبر روابط المشجعين ضرورة إقالة المدير الفنى لعجزه عن توظيف اللاعبية وتجاهل لاعبين لهم مستوى مهارى كبير مثل اللاعب حازم مرسي اللذى سجل الهدف الثانى في مرمى الجزيرة الإماراتى وأشادت به الصحف الإماراتية.

وحمًل محمد صلاح أبوجريشة نجم الإسماعيلي السابق، اللاعبين المسئولية واتهمهم بالغرور والثقة الزائدة، مؤكدا أن الأداء الفنى للاعبين كان سيئا، ونفى مسئولية الإدارة عن الهزيمة، مشيرًا إلى أن الانهزامية وغياب الروح والرغبة في الفوز والعشوائية في الأداء كانت السبب في الهزيمة.

من جانبه في تصريح خاص، قال دكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، إن الإدارة في انتظار وصول التقرير الفنى عن المباراة لتحديد سبب انهيار الأداء بالفريق، مؤكدا أن هناك إجراءات للعقاب وفق اللائحة الداخلية للفريق، مشددا على أن الإدارة لم ولن تقصر في حق الفريق والدليل الأداء في البطولة العربية، وطالب الجماهير باستمرار دعم الفريق ونسيان المباراة والاستعداد لمباراة الإعلاميين في كأس مصر.