شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حقوق البث والجماهير.. بني سويف يهدد بعدم لعب مباراة الأهلي بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد الواضح المشرف على الكرة بنادى بنى سويف الرياضى، أن اتحاد الكرة وعد بدخول 500 من جماهير بني سويف، لمباراة الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، إلا انه عاد مرة أخرى ورفض حضور الجمهور بعد تجهيز حافلات لنقلهم من بني سويف إلى ملعب المبارة بالقاهرة.

وأضاف «الواضح»، أن المحاسب على سليم، رئيس النادى، قرر عقد اجتماع طارىء لمجلس الإدارة لمناقشة ما قام به اتحاد الكرة من رفضه حضور الجمهور وحقوق البث من الشركة الراعية، وقال إن مجلس الإدارة صاحب قرار استكمال مشوار الكأس في حالة الحصول على حقوقنا أو الانسحاب من المسابقة.

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وأشار المشرف على الكرة، إلى أن الفريق يتدرب على الأضواء الكاشفة بملاعب استاد التربية والتعليم، بسبب أعمال الصيانة التي تجرى في استاد بنى سويف الرياضي.

وكان بنى سويف قد تأهل لمواجهة الأهلي بدور الـ32 بكأس مصر، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على مضيفه نادي سوهاج، فيما فاز برباعية نظيفة أمام ضيفه المنيا، ثم الفوز أمام عرب الرمل بنتيجة 4/1.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديراً فنياً، وأبوالمجد مصطفى مدربا عاما، وأسامة عبدالعزيز مدرب، وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد صلاح ومحمد أبوالسعود جهاز إدارى، ووائل محمد واحمد سعودى جهاز طبي، وياسر التونى مديرا للكرة، ومحمد الواضح مشرفا على الكرة.