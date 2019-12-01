شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: «معلول» يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدأ التونسي على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي التونسي التي أقيمت أول أمس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، وضع الجهاز الطبي، بقيادة دكتور أشرف محمود، برنامجا تأهيليا لمعلول لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يحتاج اللاعب إلى فترة زمنية تمتد من عشرة أيام إلى أسبوعين وفقًا لحالة اللاعب واستجابته للعلاج.

وكان معلول قد غادر مباراة النجم الساحلي التونسي متأثرا بالإصابة، وأجرى أشعة أمس السبت، أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة يستوجب العلاج والتأهيل خلال فترة زمنية قد تصل لأسبوعين.