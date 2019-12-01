شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» يقود تدريبات شاقة للاعبي المقاصة استعدادًا لمواجهة فاركو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تدريبات بدنية شاقة، تحت إشراف أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق، لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهم، في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يخوض فريق المقاصة تدريباته على فترتين صباحية، يتم التركيز خلالها على النواحى البدنية، ومسائية على الجوانب الخططية والتكتيكية.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية بعد الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري، ويستعد لمواجهة فاركو، المحدد لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات كأس مصر.