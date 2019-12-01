شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وساسولو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 إنتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي يوفنتوس وساسولو ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من من الدوري الإيطالي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

Advertisements افتتح التسجيل بونوتشي لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 20 من الشوط الأول. وبعدها بدقيقتين فقط تمكن ساسولو من إدراك هدف التعادل عن طريق بوغا في الدقيقة 22. ويحتل يوفنتوس صدارة الكالتشيو برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وساسولو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.