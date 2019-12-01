باريس في الطريق لضم لاعب السيدة العجوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم وسط الميدان خلال انتقالات يناير المقبل، حيث البحث عن المزيد من القوة للفريق لاستكمال المنافسات على كافة البطولات والمسابقات للموسم الحالي.



ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" هناك بباريس يأملون التعاقد مع الألماني "إيمري تشان" لاعب وسط اليوفي على سبيل الإعارة، بحيث أن الفريق لديه هدف لتأمين وسط ملعبه خلال الانتقالات المقبلة.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الإيطالية، على أن تشان لم يعد له دورا الآن مع الفريق وخيار الإعارة يكون مناسبا للغاية لرغبة الإدارة.

وأوضحت توتو، أن هناك خيارات أخرى لدى باريس مثل الآن لاعب نابولي إصافة لنجم بريشيا ساندرو دونتالي وسيكون الاستقرار على الصفقة المفيدة للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن باريس ينافس بقوة هذا على دوري أبطال أوروبا ليضمن التأهل قبل نهاية دوري المجموعات بجولة واحدة، عقب تعادله الدراماتيكي مع ريال مدريد بهدفين لمثلهما، بينما ينافس بقوة على الدوري الفرنسي.