الدوري الإنجليزي: أحلام يونايتد تصطدم بطموحات أستون فيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

يخوض الثنائي المصري محمود تريزيجيه، وأحمد المحمدي، اختباراً صعباً مع أستون فيلا الذي يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد، اليوم الاحد، بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.



يحتل فيلا المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يحتل يونايتد المركز 9 برصيد 17 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة.

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ويسعى أستون فيلا لتحقيق الفوز الثاني توالياً من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، بينما يطمح مانشستر لإستعادة ذاكرة الانتصارات بعدما تعادل مع شيفيلد يونايتد 3-3 في الجولة الماضية، قبل أن يتعرض لهزيمة غير متوقعة أمام إستانا 1-2، ضمن منافسات الجولة 5 لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

وبات محمود تريزيغيه جاهزاً للمشاركة في مباراة اليوم، بعدما استعاد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد تعافيه التام من الإصابة العضلية المزدوجة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر وجزر القمر التي أقيمت 18 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وبات تريزيغيه يشارك في تدريبات أستون فيلا بصورة طبيعية، بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق الماضية أمام نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بفوز "الفيلانز" 2-0.