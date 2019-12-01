بالتشكيل | إشبيلية في مواجهة ليجانيس في الليجا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 يلتقي بعد قليل فريق إشبيلية أمام نظيره ليجانيس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الأسباني .

حيث جاء تشكيل إشبيلية كالتالي: حراسة المرمى : توماس فاكليك . خط الدفاع : خسيوس نافاس - جولز كوندي - دييغو كارلوس - سيريخو ريجيلون . خط الوسط : خوان جوردان - ايفر بانيجا - اوليفر توريس . Advertisements خط الهجوم : فرانكو فازكيز - لوك دي يونغ - نوليتو . بينما جاء تشكيل ليجانيس كالتالي : حراسة المرمى : ايفان كويلار . خط الدفاع : اوناي بوستينزا - شيدوزي اوازيم - ديميتروس سيوفاس . خط الوسط : روبيرتو روساليس - جوناثان سيلفا - اوسكار رودريجيز - روبن بيريز - خوسيه ريشيو . خط الهجوم : مارتن براثويت - يوسف النصيري . ويحتل إشبيلية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد ليجانيس المركز العشرين برصيد 6 نقاط.

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