على معلول يبدأ برنامج تأهيلى بعد إصابته أمام النجم...

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جدة - عمرو شويل يسعى علي معلول لاعب الأهلي لتنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة الذي تعرض له في مباراة النجم الساحلي التونسي التي أقيمت أول أمس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والى خسرها الاهلي بهدف نظيف. وكان معلول قد غادر مباراة النجم الساحلي التونسي متأثرا بالإصابة، وأجرى أشعة أمس السبت أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة يستوجب العلاج والتأهيل خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها. Advertisements ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا للاعب؛ لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يحتاج اللاعب إلي فترة زمنية تمتد من عشرة أيام إلي أسبوعين وفقا لحالة اللاعب واستجابته للعلاج. واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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