شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سبب إشراك أيمن أشرف رغم صفقات الدفاع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يستغل أيمن أشرف لاعب الأهلى كل الفرص، التى حصل عليها طوال الفترة الماضية ورغم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق، إلا أن أخطاءه مازالت تتكرر وبنفس الشكل تقريباً، الأمر الذى جعل مشاركته تمثل حالة من الغضب لدى جمهور الأهلي.

وبعيداً عن قانونية طرد أيمن أشرف فى مباراة النجم الساحلى الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا والتى خسرها الأهلى بهدف نظيف، فإن مشاركة اللاعب أصبحت تُثير حالة من الغضب والاستياء لدى ملايين من جمهور الأهلى الذى يتساءل دائما: لماذا يشارك أيمن أشرف أساسياً رغم كل هذه الأخطاء.

المثير أن أيمن أشرف يشارك كمدافع رغم وجود مدافعين أصحاب قدرات فنية جيدة على الدكة ورغم أن الأهلى يتعاقد دائماً مع مدافعين فى كل موسم ..فقد انضم للأهلى الموسم الجارى محمود متولى وياسر أبراهيم لتدعيم الدفاع ومع ذلك يشارك أيمن أشرف أساسياً.

ويتساءل الأهلاوية: إذا كانت الإصابة هى سر عدم مشاركة محمود متولى فى خط الدفاع، فلماذا لا يشارك ياسر إبراهيم بجوار رامى ربيعة.. ولماذا لا يتم تجهيز سعد سمير للمشاركة بدلاً من أيمن أشرف الذى يرتكب أخطاء فادحة فى معظم المباريات التى يشارك فيها.

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أيمن أشرف يلعب فى الأساس كظهير أيسر لكنه يلعب مع الأهلى فى الدفاع ولا يجيد اللعب فى هاذ المركز، حيث تسبب فى اهتزاز مرمى فريقه كثيرا، كما ارتكب أخطاء تسببت فى احتساب ضربات جزاء ضد الأهلى، لذا باتت مشاركته محل نقد واستياء الجمهور الأهلاوى الذى يرى أنه حان موعد جلوس أيمن أشرف على دكة البدلاء.

وكشف مصدر داخل الأهلى، أن سبب اعتماد فايلر على ايمن أشرف هو إصابة محمود متولى الطويلة، وعدم جاهزية سعد سمير، بجانب عدم الاقتناع بقدرات ياسر إبراهيم، كما أنه يرى أن أيمن أشرف من أفضل المدافعين فى الخروج بالكرة من الدفاع إلى الهجوم، بسبب دقة تمريراته.

أيمن اشرف ارتكب خطأ ساذج فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى الأخيرة بتونس جعل الحكم البتسوانى جوشوا بوندو يشهر البطاقة الحمراء مباشرة له.

أيمن اشرف تعرض للطرد بشكل مباشر مرتين فى بطولة الدورى خلال مشاركته فيها كما نال 38 بطاقة صفراء خلال مشاركاته عموما ًفى الدورى لكنه حصل على 49 بطاقة صفراء فى جميع البطولات التى شارك فيها بجانب الطرد فى لقاء النجم الساحلي.