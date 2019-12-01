شكرا لقرائتكم تشكيل فريق بيراميدز أمام إينوجو رينجرز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويضم التشكيل المختار:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري

خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري

Advertisements

خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان، وإبراهيم حسن، وعمر العيوني، وإسلام عيسى، وأحمد توفيق، وولفريد كانون، وطارق طه

وخرج من القائمة في المباراة، أحمد دعدور، ومحمد الجباس وعبده لومالا ومحمد حمدي.