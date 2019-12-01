التصنيف العالمى للاسكواش رجال...

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جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن التصنيف العالمي الجديد للرجال في شهر ديسمبر الجاري، والذي شهد حفاظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على الصدارة رغم غيابه عن المشاركة في بطولة العالم الفردية الأخيرة، وذلك للشهر العاشر على التوالي منذ اعتلائه قمة التصنيف في مارس الماضي.

وفي المركز الثاني حافظ محمد الشوربجي على وصافة التصنيف العالمي، فيما استطاع كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي أن يقفز مركزاً ليحتل التصنيف الثالث بعدما توج مؤخراً ببطولة تشانل فاز وبطولة مصر الدولية للاسكواش التي أقيمت تحت سفح الأهرامات.

أما طارق مؤمن لاعب الجزيرة وعلى الرغم من تتويجه ببطولة العالم للرجال التي أقيمت في الدوحة، للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه تراجع إلى المركز الرابع خلف كريم عبد الجواد، وكان مؤمن قد ودع بطولة مصر الدولية للاسكواش من دور الـ 32 في إحدى مفاجآت البطولة.

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وفي المركز الثامن حافظ محمد أبو الغار على موقعه في التصنيف العالمي، واستطاع مروان الشوربجي أن يقفز مركزاً ليتخلى عن المركز العاشر ويحتل المركز التاسع خلف أبو الغار بعد العروض الطيبة التي قدمها ووصله إلى نصف نهائي بطولة العالم للرجال.

كما تقدم فارس الدسوقي إلى المركز الـ 11 مطارداً قائمة التوب 10 وتقدم أيضاً زاهد سالم مركزين ليحتل التصنيف رقم 14.