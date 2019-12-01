شكرا لقرائتكم الزمالك يلتقي الإسماعيلي والأهلي فى شهر فبراير 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض نادى الزمالك فى منافسات الدوري العام الممتاز ، 3 مواجهات صعبة خلال شهر فبراير 2020 ، فى بداية السنة الميلادية الجديدة . وتأتى هذه المنافسات ضمن الدور الاول من المسابقة المحلية الأغلى داخل مصر . وينشر الخليج 365 جدول مباريات الزمالك فى منافسات الدوري العام فى شهر فبراير 2020 Advertisements الزمالك - حرس الحدود الأربعاء 5-2 استاد القاهرة الساعة 7.30 الإسماعيلي - الزمالك الاحد 9-2 استاد الإسماعيلية الساعة 7.30 الاهلى - الزمالك الأربعاء 19-2 استاد القاهرة الساعة 7.30

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