شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة الصالات يخوض وديتين أمام السعودية استعدادا لأمم أفريقيا 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتحدد يومي 5 و 7 ديسمبر موعداً لخوض وديتي منتخب مصر لكرة الصالات أمام السعودية.

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ومن المقرر أن تغادر غداً بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى السعودية لخوض الوديتين و العودة يوم 8 ديسمبر إلى القاهرة.

يذكر ان منتخب مصر لكرة الصالات يحتل المركز ال 21 في التصنيف الدولي والمركز الاول افريقيا وعربيا وكان قد احتل المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية الماضية.