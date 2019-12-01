شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة الصالات يخوض وديتين أمام السعودية استعدادا لأمم أفريقيا 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتحدد يومي 5 و 7 ديسمبر موعداً لخوض وديتي منتخب مصر لكرة الصالات أمام السعودية.
ومن المقرر أن تغادر غداً بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى السعودية لخوض الوديتين و العودة يوم 8 ديسمبر إلى القاهرة.
يذكر ان منتخب مصر لكرة الصالات يحتل المركز ال 21 في التصنيف الدولي والمركز الاول افريقيا وعربيا وكان قد احتل المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية الماضية.
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