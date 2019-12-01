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مواعيد جدول الدورى المصرى الجديدة...

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جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة ، وكانت مواعيد الدوري قد طرأ عليها التغيير بعد تأجيل مباراة القمة ، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية .

 

وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس ، واستمرار المصري للعب في السويس .

أضاف الزناتي أن مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.

 

 

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