شكرا لقرائتكم مواعيد جدول الدورى المصرى الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف الزناتي أن مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.
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