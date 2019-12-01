شكرا لقرائتكم 7 مواجهات هامة تنتظر الزمالك فى شهر ديسمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر نادى الزمالك 7 مواجهات هامة وستحدد إلى مدى كبير شكل منافسة الفارس الأبيض فى هذا العام سواء محليا فى بطولتى الدوري العام الممتاز والتى سيلعب فيه 4 مواجهات أو كأس مصر بمواجهة وحيدة فى دور الـ 32 ، وكذلك مواجهتان فى البطولة الاغلى قاريا دوري أبطال افريقيا . وينشر الخليج 365 جدول مباريات الزمالك فى شهر ديسمبر الزمالك - الشرقية كأس مصر 4-12 الأربعاء الساعة 7.30 الزمالك - بريميرو دى أغوستو دوري الابطال السبت 7-12 الساعة 7 مساء Advertisements الزمالك بيراميدز 12/12 الخميس القاهرة 7.30 الزمالك طلائع الجيش الاثنين 16-12 الجيش بالسويس 7.30 الزمالك سموحة الجمعة 20-12 القاهرة 7.30 الإنتاج الحربى الزمالك الثلاثاء 24-12 السلام 7.30 زيسكو يونايتد الزامبي - الزمالك الجمعة 27 ديسمبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 مواجهات هامة تنتظر الزمالك فى شهر ديسمبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.