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7 مواجهات مهمة تنتظر الأهلى خلال شهر ديسمبر الحالى...

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جدة - عمرو شويل حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة، حيث  طرأت عليها التغييرات بعد تأجيل مباراة القمة، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية.

 

وتحدث حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قائلا أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس، واستمرار المصري للعب في السويس .

مباريات الأهلى

الاهلى - بني سويف كأس مصر الثلاثاء 3 / 12 استاد القاهرة الساعة 7.30 

الاهلى -الهلال السودانى  دوري أبطال أفريقيا الجمعة 6/ 12 الساعة 9.00

وادى دجلة - الاهلى  الأربعاء 11-12 استاد السلام الساعة  7.30

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الاهلى - حرس الحدود الاحد 15-12 استاد القاهرة الساعة 7.30

الإسماعيلي - الاهلى الخميس 19-12 استاد حرس الحدود الساعة  7.30

الاهلى - الاتحاد السكندري الاثنين 23-12 استاد القاهرة الساعة  7.30

الاهلى -بلاتيتنوم 27-12 دوري أبطال افريقيا "لم يتم تحديد الموعد

 

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