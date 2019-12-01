7 مواجهات مهمة تنتظر الأهلى خلال شهر ديسمبر الحالى...

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جدة - عمرو شويل حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة، حيث طرأت عليها التغييرات بعد تأجيل مباراة القمة، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية.

وتحدث حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قائلا أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس، واستمرار المصري للعب في السويس .