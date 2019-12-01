شكرا لقرائتكم جدول مباريات الاهلى فى شهر يناير 2020 فى الدوري العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم من تحديد مواعيد جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة ، بعد التغييرات التى طرأت عليها بعد تأجيل مباراة القمة ، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية .

وقال حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد إن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس، واستمرار المصري للعب في السويس.

وينشر الخليج 365 جدول مباريات الاهلى فى شهر يناير 2020 فى الدوري العام



مصر المقاصة -الاهلى الأربعاء 1-1 استاد السلام الساعة 7.30

الاهلى - اف سي مصر الاحد 5-1 استاد القاهرة الساعة 7.30

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الاهلى - طنطا الثلاثاء 14-1 استاد القاهرة الساعة 7.30

المقاولون العرب - الأهلي الاحد 19-1 استاد السلام الساعة 7.30

الاهلى - انبي الاثنين 27-1 استاد القاهرة الساعة 7.30