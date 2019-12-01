شكرا لقرائتكم جدول مباريات الاهلى فى شهر يناير 2020 فى الدوري العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينشر الخليج 365 جدول مباريات الاهلى فى شهر يناير 2020 فى الدوري العام
مصر المقاصة -الاهلى الأربعاء 1-1 استاد السلام الساعة 7.30
الاهلى - اف سي مصر الاحد 5-1 استاد القاهرة الساعة 7.30
الاهلى - طنطا الثلاثاء 14-1 استاد القاهرة الساعة 7.30
المقاولون العرب - الأهلي الاحد 19-1 استاد السلام الساعة 7.30
الاهلى - انبي الاثنين 27-1 استاد القاهرة الساعة 7.30
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