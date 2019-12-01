تعرف على ملعب مواجهات الأهلى والاسماعيلى فى الدورى...

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جدة - عمرو شويل قرر لجنة المسابقات باتحاد الكرة استضافة استاد المكس " حرس الحدود" مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي و المصري فى الدوري. تقام مباراة الإسماعيلي أمام الأهلي يوم 19 ديسمبر باستاد حرس الحدود فى السابعة والنصف مساءاً بالأسبوع التاسع للدوري ، بينما تقام مباراة الأهلي أمام المصري باستاد حرس الحدود أيضاً يوم 14 فبراير فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة. وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي و الزمالك لتقام يوم 19 فبراير المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري. Advertisements أكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام باستاد برج العرب إلى المكس، واستمرار المصرى للعب فى السويس . وأضاف الزناتي أن مواعيد الاتحاد السكندرى والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.

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