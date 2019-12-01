شكرا لقرائتكم 18 لاعبا بمعسكر المقاصة المغلق استعدادا لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى بنادى مصر المقاصة 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري ، استعدادا لمباراة فاركو المقرر اقامتها في تمام السابعة والنصف مساء غدا الاثنين باستاد السلام في دور ال32 ببطولة كأس مصر.

وضمت قائمة المقاصة كل من: محمود حمدي و محمد كوكو و احمد ياسين وعاصم سعيد واحمد مودي و عصام صبحي و محمد مسعد وخالد اوتشو ومحمد رمضان وحسني فتحي وصلاح عاشور و شميلس بيكلي و أودو موسيس ومحمد ابراهيم وصلاح امين ومصطفى شبيطة وعمرو مرعي و عبدالله مجدي.

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وكان فريق المقاصة قد ادي تدريبه صباح اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، وعقب المران اختار ميدو قائمة اللاعبين المختارين للمباراة للدخول في المعسكر المغلق.