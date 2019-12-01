شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تغادر مطار أديس أبابا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة الزمالك في الواحدة ظهر اليوم من مطار لوبومباشي الكونغولية وستهبط ترانزيت لمدة ساعة ونصف في مطار مالاوي بعدها ترانزيت ساعتين في مطار أديس أبابا وتصل القاهرة في الواحدة والنصف فجر غداً الإثنين.

وتوافد أفراد بعثة الزمالك خلال الوقت الحالى على مطار لوبومباشى فى الكونغو لبدء رحلة العودة بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مع الشرقية، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السلام، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

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