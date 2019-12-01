شكرا لقرائتكم 5204 أهداف فى مباريات الدور الأول من دورى مراكز الشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة ختام مباريات الدور الأول من دوري مراكز الشباب النسخة السابعة، بحصيلة أهداف "5204" خلال "1259" مباراة ، بمشاركة 600 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية . وجاءت مراكز شباب محافظة القليوبية والأقصر الأكثر تحقيقاً للفوز ب 54 فوز في 58 مباراة للقليوبية و60 مباراة للأقصر، وسيطرت مراكز شباب الغربيةً والأقصر علي الأكثر تهديفاً ب 278 هدفاً. وحقق أبناء القاهرة والمنوفية والأقصر رقم الأكثر لعباً للمباريات ب 60 مباراة، وجاءت مراكز شباب القاهرة والإسماعيلية والمنيا الأكثر تعادلاً ب 10 تعادلات لكل محافظة . Advertisements فيما جاءت مراكز شباب البحر الأحمر في الأقل لعباً للمباريات ب10مباريات والأقل تحقيقاً للفوز ب9 انتصارات والأقل تعادلاً بتعادل وحيد. وتنطلق اليوم مباريات الدور الثاني بالأسبوع السادس بكافة المحافظات، علي أن تستكمل الأربعاء باقي مباريات الأسبوع السادس . ومن المقرر أن ينتهي الدوري بالمحافظات بنهاية شهر يناير القادم 2020، يليه مباشرة اقامة دور ال 32 للفرق المتأهلة علي مستوي الجمهورية في أول فبراير 2020 ، وصولاً لدور ال16 تقسم لأربع مجموعات ويأخذ الاول من كل مجموعة ليتم إقامة النصف نهائي والنهائي .

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