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جلسة خاصة بين فايلر وسيد عبدالحفيظ فى التتش...

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جدة - عمرو شويل تبادل رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة  عدة أمور إدارية خاصة بفريق الكرة خلال جلسته صباح اليوم ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية والإدارية والترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراتي بني سويف بعد غدٍ في دور الـ٣٢ بكأس مصر ثم الهلال السوداني الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت عقب العودة من تونس بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتى خسرها الاهلي بهدف نظيف.

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