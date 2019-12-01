شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين فايلر وسيد عبدالحفيظ فى التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت عقب العودة من تونس بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتى خسرها الاهلي بهدف نظيف.
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