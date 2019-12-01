شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على تجديد الثقة فى ميتشو حتى موقعة أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الزمالك بشكل مبدئى فى الساعات الأخيرة، تجديد الثقة فى الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، عقب الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة فى افتتاح مباريات المجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا.

ويعقد مجلس الزمالك اجتماعا طارئا اليوم من أجل اتخاذ قرار رسمى بشأن المدير الفنى للفريق، الذى دعمه جميع لاعبى الأبيض بشأن الاستمرار فى مهمته وهو الاتجاه السائد حاليا داخل مجلس إدارة قلعة ميت عقبة.

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وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أنه بشكل مبدئى توصل مجلس الإدارة لتجديد الثقة فى المدير الفنى خاصة مع ضيق الوقت قبل مواجهتى الشرقية فى كأس مصر وكذلك مباراة أول أغسطس الأنجولى فى دورى أبطال إفريقيا.

وسيعلن مجلس إدارة الزمالك عن قراره رسمى فى الساعات المقبلة بشأن المدرب الصربى ولكن بصورة كبيرة سيتم تجديد الثقة فى المدرب الصربى وهو القرار الذى علمه "الخليج 365" حيث سينتظر المجلس الأبيض النتائج فى المباراتين القادمتين أمام الشرقية، يوم الأربعاء المقبل، فى دور الـ32 بكأس مصر ثم مباراة أول أغسطس، التى ستقام يوم السبت القادم، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، وذلك لحسم مصير المدرب الصربى حال حدوث أي نتيجة سلبية سيتم اتخاذ قرار بإقالته.

كما أوضح المصدر ذاته إن قرار تجديد الثقة هو القرار المبدئى حتى اللحظة الجارية انتظارا للتوصل إلى القرار النهائى والإعلان عنه من قبل مرتضى منصور رئيس النادى.