شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة فاركو بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجهاز الفنى بنادى مصر المقاصة 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري ، استعدادا لمباراة فاركو المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد السلام في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدي و محمد كوكو و احمد ياسين وعاصم سعيد واحمد مودي و عصام صبحي و محمد مسعد وخالد اوتشو ومحمد رمضان وحسني فتحي وصلاح عاشور و شميلس بيكلي و أودو موسيس ومحمد ابراهيم وصلاح امين ومصطفى شبيطة وعمرو مرعي و عبدالله مجدي.

وكان فريق المقاصة قد ادي تدريبه صباح اليوم بالملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى، وعقب المران تم اختيار قائمة اللاعبين للمباراة للدخول فى المعسكر المغلق.