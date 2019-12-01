شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يقترب من تدريب مسقط العمانى والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت مفاوضات النادي العماني مع ياسر رضوان بعد نهاية مباراة فريقه مع المنصورة بدوري القسم الثاني من خلال خالد وهيبي المدير الرياضي بنادي مسقط العمانى.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر رضوان يقترب من تدريب مسقط العمانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.