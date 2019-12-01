ياسر رضوان يقترب من تدريب مسقط العمانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب ياسر رضوان المدير الفني لفريق بيلا بدوري القسم الثانى من تولى منصب المدير الفنى لنادى مسقط العمانى، وذلك بعد المفاوضات التى قادها مسئولو النادي العماني مع نجم الأهلي السابق خلال الأيام الماضية. وبدأت مفاوضات النادي العماني مع ياسر رضوان بعد نهاية مباراة فريقه مع المنصورة بدوري القسم الثاني من خلال خالد وهيبي المدير الرياضي بنادي مسقط العمانى. وينتظر رضوان رد النادي العماني علي الطلبات المادية في الوقت الذي يبذل فيه مسئولي بيلا مجهودات مكثفة مع رضوان من اجل الاستمرار مع الفريق حتي نهاية الموسم، خاصة فى ظل الدعم الجماهيري الذي يلقاه رضوان من جماهير بيلا التي تري في رضوان منقذ الفريق بعدما استطاع تحقيق نتائج ايجابية بالفريق الاقل امكانيات بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى.

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