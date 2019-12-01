شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 19 فبراير موعداً لقمة الأهلى والزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن موعد مباراة الأهلي و الزمالك لتقام يوم 19 فبراير المقبل و المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وتقام مباراة الأهلي و الزمالك باستاد القاهرة الدولي فى السابعة و النصف مساء.

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وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس ، واستمرار المصري للعب في السويس .

وأضاف الزناتي أن مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.