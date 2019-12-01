شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المؤتمر العلمى الأول لحقوق الملكية الفكرية فى المجال الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

وقال نور إن حفظ حقوق الملكية الفكرية يساهم فى نهضة البلاد والحفاظ على حقوق المواطنين بها، وجاء ذلك جليا تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، حين تم إصدار قرار منذ عام 2016 من رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل بإنشاء المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن المعهد القومى للملكية الفكرية منذ بداية إنشائه بالتعاون مع 3 جهات دولية حتى الآن.

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جدير بالذكر أن المؤتمر يقام لمدة يومين يتخللها اقامة ورش عمل، حيث تقام اليوم ثلاث ورش عمل، تقام ورشة العمل الأولى تحت عنوان ( الملكية الفكرية طريق مصر للتنمية المستدامة 2030)، وورشة العمل الثانية تحت عنوان ( الإستغلال التجارى لحقوق الملكية الفكرية فى الرياضة)، اما ورشة العمل الثالثة تحت عنوان ( منازعات الملكية الفكرية فى الرياضة العالمية)

حضر المؤتمر كل من الدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومى للملكية الفكرية، الدكتور أشرف الميدانى الامين العام للاتحاد العربى لإعداد القادة، العميد عصام محمد نوار نائبا عن رئيس اتحاد الشرطة الرياضى.