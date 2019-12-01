اخبار الرياضه

افتتاح المؤتمر العلمى الأول لحقوق الملكية الفكرية فى المجال الرياضى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المؤتمر العلمى الأول لحقوق الملكية الفكرية فى المجال الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء محمد نور سالم المدير التنفيذى لوزارة  ، صباح اليوم، المؤتمر العلمى الأول لحقوق الملكية الفكرية فى المجال الرياضى والذى تنفذه الإدارة المركزية للخدمات المساعدة، ممثلة فى الإدارة العامة للبحوث والمكتبة ، والذى يقام خلال الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر 2019 بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وقال نور إن حفظ حقوق الملكية الفكرية يساهم فى نهضة البلاد والحفاظ على حقوق المواطنين بها، وجاء ذلك جليا تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، حين تم إصدار قرار منذ عام 2016 من رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل بإنشاء المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن المعهد القومى للملكية الفكرية منذ بداية إنشائه بالتعاون مع 3 جهات دولية حتى الآن.

Advertisements

جدير بالذكر أن المؤتمر يقام لمدة يومين يتخللها اقامة ورش عمل، حيث تقام اليوم ثلاث ورش عمل، تقام ورشة العمل الأولى تحت عنوان ( الملكية الفكرية طريق مصر للتنمية المستدامة 2030)، وورشة العمل الثانية تحت عنوان ( الإستغلال التجارى لحقوق الملكية الفكرية فى الرياضة)، اما ورشة العمل الثالثة تحت عنوان ( منازعات الملكية الفكرية فى الرياضة العالمية)

حضر المؤتمر كل من الدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومى للملكية الفكرية، الدكتور أشرف الميدانى الامين العام للاتحاد العربى لإعداد القادة، العميد عصام محمد نوار نائبا عن رئيس اتحاد الشرطة الرياضى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح المؤتمر العلمى الأول لحقوق الملكية الفكرية فى المجال الرياضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا