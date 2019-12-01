شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن ختام الدور الأول من دورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة ختام مباريات الدور الأول من دورى مراكز الشباب النسخة السابعة بحصيلة أهداف "5204" خلال "1259" مباراة، بمشاركة 600 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية . وجاءت مراكز شباب محافظة القليوبية والأقصر الأكثر تحقيقاً للفوز بـ 54 فوزا فى 58 مباراة للقليوبية و60 مباراة للأقصر، وسيطرت مراكز شباب الغربيةً والأقصر على الأكثر تهديفاً بـ278 هدفاً. وحقق أبناء القاهرة والمنوفية والأقصر الأكثر لعباً للمباريات بـ 60 مباراة، وجاءت مراكز شباب القاهرة والإسماعيلية والمنيا الأكثر تعادلاً ب 10 تعادلات لكل محافظة . Advertisements فيما جاءت مراكز شباب البحر الأحمر فى الأقل لعباً للمباريات ب10مباريات والأقل تحقيقاً للفوز ب9 انتصارات والأقل تعادلاً بتعادل وحيد. وتنطلق اليوم مباريات الدور الثانى بالأسبوع السادس بكافة المحافظات، على أن تستكمل الأربعاء باقى مباريات الأسبوع السادس . ومن المقرر أن ينتهى الدورى بالمحافظات بنهاية شهر يناير القادم 2020، يليه مباشرة اقامة دور ال 32 للفرق المتأهلة على مستوى الجمهورية فى أول فبراير 2020، وصولاً لدور ال16 تقسم لأربع مجموعات ويأخذ الاول من كل مجموعة ليتم إقامة النصف نهائى والنهائى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تعلن ختام الدور الأول من دورى مراكز الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.