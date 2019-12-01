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تعرف على مواعيد مباريات الدور الأول والمؤجلات فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول الدورى الممتاز بدءا من الجولة السابعة، وكانت مواعيد الدورى قد طرأ عليها التغيير بعد تأجيل مباراة القمة، إضافة إلى التغيير فى مواعيد المباريات الأفريقية .

من جهته أكد حسام الزناتى، مدير المسابقات بالاتحاد، أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التى كانت تقام باستاد برج العرب إلى المكس، واستمرار المصرى للعب فى السويس.

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وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن موعد مباراة الأهلى والزمالك لتقام يوم 19 فبراير المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة للدورى.

وأضاف الزناتى أن مواعيد الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة ما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.

 

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