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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إينوجو رينجرز مع بيراميدز، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب "نامدي ازيكيو ستاديوم" في نيجيريا، ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019/2020.
وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.
مشاهدة مباراة إينوجو رينجرز وبيراميدز بث مباشر فى الكونفدرالية عبر سوبر كورة من هنا
وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري
كان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه ثم كرر فوزه فى مباراة الاياب 3-0.
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