شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى سيد تحقق برونزوية الدورى العالمى للكاراتيه بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت رضوى سيد لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية والمرركز الثالث فى منافسات بطولة البريميرليج التى تقام بأسبانيا ، بعد الفوز على لاعبة روسيا 3/ 1 فى منافسات وزن تحت 50 كجم .

وكانت رضوى قد تأهلت الى مباراة الميدالية البرونزية بعد الفوز علي بطلة فرنسا 1_0 ، بالبطولة التى تستمر حتى 2 ديسمبر الجارى .

وتضم قائمة منتخب مصر للكاراتيه فى البطولة كلاً من أحمد أشرف ، و على الصاوى ، و عبد الله ممدوح ، طه طارق، و محمد أحمد رمضان ، مالك جمعة ، وعبد الله هشام ، رضوى سيد ، جيانا فاروق ، فريال اشرف ، ياسمين حمدى ، سارة عاصم ، ويرافق البعثة شعبان صابر إدارى ، و هانى قشطة ، و محمد عبد الرجال مدربان، ويرأس بعثة الفراعنة فى أسبانيا حسام عجور نائب رئيس اتحاد اللعبة.