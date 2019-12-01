شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى سيد تحقق برونزوية الدورى العالمى للكاراتيه بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت رضوى سيد لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية والمرركز الثالث فى منافسات بطولة البريميرليج التى تقام بأسبانيا ، بعد الفوز على لاعبة روسيا 3/ 1 فى منافسات وزن تحت 50 كجم .
وكانت رضوى قد تأهلت الى مباراة الميدالية البرونزية بعد الفوز علي بطلة فرنسا 1_0 ، بالبطولة التى تستمر حتى 2 ديسمبر الجارى .
وتضم قائمة منتخب مصر للكاراتيه فى البطولة كلاً من أحمد أشرف ، و على الصاوى ، و عبد الله ممدوح ، طه طارق، و محمد أحمد رمضان ، مالك جمعة ، وعبد الله هشام ، رضوى سيد ، جيانا فاروق ، فريال اشرف ، ياسمين حمدى ، سارة عاصم ، ويرافق البعثة شعبان صابر إدارى ، و هانى قشطة ، و محمد عبد الرجال مدربان، ويرأس بعثة الفراعنة فى أسبانيا حسام عجور نائب رئيس اتحاد اللعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى سيد تحقق برونزوية الدورى العالمى للكاراتيه بأسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.