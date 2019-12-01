شكرا لقرائتكم خبر عن بينكيل يضع برنامجا استشفائيا للاعبى الأهلي ومرانا قويا لإكرامى ولطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى لفريق الأهلى ، برنامجاً استشفائياً للاعبين الذين شاركوا فى مباراة النجم الساحلى التونسى التى أقيمت أمس الأول الجمعة، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.

واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم، الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واشتمل البرنامج على تدريبات استشفائية لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد التى تعرضوا لها مؤخرا، بعد السفر من القاهرة إلى الغردقة لخوض مباراة الجونة، ثم السفر إلى تونس مباشرة من الغردقة؛ لمواجهة النجم الساحلى التونسي.

فيما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لثنائى الحراس شريف إكرامى وعلى لطفى فى المران الصباحى اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، واكتفى فيه محمد الشناوي حارس المرمى بخوض تدريبات استشفائية خفيفة على هامش المران بعد مشاركته فى مباراة النجم الساحلى.